4 января 2024, 11:45

Хакеры находились в системе "Киевстара" минимум с мая 2023 года — СБУ

В интервью Reuters начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал, что в результате атаки было уничтожено "почти все", включая тысячи виртуальных серверов и ПК.



СБУ установила, что хакеры, вероятно, пытались проникнуть в "Киевстар" в марте или ранее.



"На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что они находились в системе как минимум с мая 2023 года. Я не могу сейчас сказать, с какого времени у них был полный доступ: наверное, как минимум с ноября", — сказал Витюк.



По оценкам СБУ, хакеры могли бы украсть личную информацию, определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и, возможно, украсть аккаунты Telegram с тем уровнем доступа, который они получили, сказал он.



По словам Витюка, он "почти уверен", что за атакой стоит Sandworm — подразделение российской военной разведки, занимающееся кибервойнами, которое связано с кибератаками на Украине и в других местах.

