Украинские силовики задержали хакера

12 октября 2021, 10:45

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала хакера, который разработал и использовал ботнет, состоящий из более чем 100 тысяч ботов. Преступником оказался гражданин Украины, проживающий в городе Ивано-Франковск.

Огромная армия ботов использовалась для осуществления DDoS-атак, рассылки спама или кражи учётных данных пользователей. Ботнет также использовался для выявления слабых мест различных сайтов в рамках подготовки к возможным будущим кибератакам. Заказы на осуществление атак хакер получал через интернет-форумы и Telegram. СБУ удалось отследить хакера благодаря его учётной записи в платёжном сервисе WebMoney, где злоумышленник разместил свой реальный адрес.



Хакеру предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: создание вредоносного ПО или аппаратного обеспечения с целью распространения или продажи, а также их распространение и продажа; и вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путём распространения телекоммуникационных сообщений. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.

(С) 3dnews