Турецкая полиция задержала российских хакеров

15 февраля 2007, 12:55

Полиция Турции обезвредила банду хакеров, участники которой незаконно украли с банковских счетов граждан по меньшей мере $500 тыс. По данным правоохранительных органов страны, преступники имеют связи в России, передает Газета.Ру.



В ходе рейдов, которые прошли в нескольких городах страны в минувшие выходные, задержаны 17 человек. Они, по данным следствия, сняли деньги по меньшей мере с миллиона банковских счетов частных лиц.



«Операция продолжается, так как это дело связано с Россией. К нему могут быть причастны и другие лица», – заявляют представители полиции.



По данным турецких газет, банду возглавляли российские хакеры, и к их поискам в России уже подключился Интерпол.