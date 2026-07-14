В Испании задержали хакера за атаки на инфраструктурные объекты

14 июля 2026, 16:15

Полиция Испании задержала в Паленсии 34-летнего мужчину, подозреваемого в кибератаках на системы водоснабжения, промышленные предприятия и даже похоронное бюро.

По версии, следствия он связан с пророссийскими группировками, пишет El Confidencial. Задержанному приписывают:вывод из строя печей в крематории;блокировку холодильников на заводе в Сарагосе;атаку на систему полива в Валенсии;атаку на винодельню в Хаэне;изменение дозировки хлора в системе водоснабжения;отключение насосов для питьевой воды на Канарах.