Турция взялась за киберпреступников: за 10 дней задержано 429 подозреваемых

26 ноября 2025, 8:15

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что за последние 10 дней в рамках операций по борьбе с киберпреступностью в 35 провинциях страны задержано 429 подозреваемых.

По его словам, действия полиции позволили предотвратить материальный и моральный ущерб граждан, связанный с преступлениями, такими как жестокое обращение с детьми через интернет, квалифицированное мошенничество и незаконные ставки. Из числа задержанных 117 человек арестованы, 93 получили меры судебного контроля, расследование в отношении остальных продолжается.Ерликая отметил, что подозреваемые занимались хранением непристойного детского контента, мошенничеством с обещанием аренды жилья, продажи недвижимости и предоставления кредитов с низкими процентами через соцсети и сайты, незаконными ставками, а также выступали посредниками при переводе денег.В ходе операций были конфискованы 16 компаний на сумму более $1 млрд, 13 жилых домов, 37 автомобилей, 8 мотоциклов, 7 магазинов, 13 земельных участков и 447 банковских счетов.