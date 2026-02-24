Lockheed Martin представила уникальный дрон-паразит

24 февраля 2026, 9:45

Беспилотник Lamprey впервые показали на выставке вооружения WEST 2026, пишет издание Naval News, посетившее выставку.

Lamprey назвали в честь миноги, которая с помощью своего рта присасывается к другим рыбам. Дрон умеет цепляться присосками к подводным лодкам, военным кораблям и морскому дну.Одно из основных ограничений подводных беспилотников — заряд батареи, говорят в компании. Lamprey обходит его: он может прицепиться, например, к подлодке, и так добраться, куда нужно, да еще и развернуть гидрогенераторы для подзарядки по пути.Дрон предназначен для задач по блокированию территории и наблюдению, включая удары по быстроходным ударным катерам и военным кораблям с помощью малогабаритных торпед и барражирующих боеприпасов.