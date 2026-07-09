Испанский суд одобрил увольнение официанта за тикток

9 июля 2026, 13:15

Высший суд Балеарских островов подтвердил законность увольнения официанта отеля, который во время рабочей смены опубликовал видео в TikTok о работе компании.

Он пожаловался на зарплату в €1400 и заодно рассказал, что чашка кофе обходится заведению в €0,20, а продаётся за €5.Официант пробовал оспорить увольнение, но суд посчитал, что публикация нанесла вред репутации отеля. Это любопытный прецедент: суд фактически признал, что критика работодателя в соцсетях в рабочее время с раскрытием внутренней кухни может быть основанием для увольнения.