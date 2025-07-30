СМИ: над Майоркой засекли советский спутник-шпион

30 июля 2025, 9:15

Институт астрономии и астронавтики Майорки обнаружил над Балеарскими островами космический аппарат типа RORSAT (радиолокационный спутник морской разведки), о чем написало издание Diario de Mallorca.



Речь идёт о советском спутнике-шпионе, запущенном аж в 1987 году. Он уже давно не функционирует и считается космическим мусором. По словам астронома Амадо Карбонеля Сантоса, над архипелагом регулярно пролетает более 3 тысяч искусственных объектов, включая выведенные из эксплуатации спутники и обломки ракет.