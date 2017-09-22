NVIDIA запускает новую версию комплекта SHIELD TV – только с пультом ДУ

22 сентября 2017, 9:15

Начались предзаказы на новую версию SHIELD TV 16Гб в комплекте с пультом ДУ.

Новая версия отличается от предыдущей исключительно комплектацией поставки – в ней отсутствует игровой контроллер – и адресована пользователям, которые планируют использовать устройство преимущественно в режиме медиаплеера для стриминга контента ультравысокого разрешения (4K HDR).



SHIELD обеспечит вашу гостиную фильмами, сериалами и музыкой из Google Play в самом высоком качестве, а также позволит управлять приложениями и домашними устройствами с помощью голосовых команд. Запускайте на SHIELD TV любимые приложения на русском языке: OKKO, Амедиатека, IVI, ShowJet, MEGOGO и другие.



Сравнительная таблица возможностей SHIELD TV в сравнении с другими медиаплеерами представлена во вложении.



Для ценителей игровых возможностей SHIELD остаются в наличии стандартная версия SHIELD TV 16Гб и SHIELD TV Pro (500Гб), обе с игровым контроллером и пультом ДУ.



Доступность новой комплектации на рынке – конец октября.