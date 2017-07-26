Обновление YouTube на SHIELD TV

26 июля 2017, 13:45

На CES 2017 мы объявили о скорой доступности на телевизорах видео 360°, которым SHIELD позволяет удобно управлять с помощью поставляемого в комплекте контроллера.

И теперь YouTube дарит эту возможность на самом быстром в мире медиаплеере. И хотя поддержка 360° ограничена в отношении уже отредактированных видео, она будет поддерживаться в стримах.

Первое, что вы заметите, запустив YouTube на SHIELD, - это улучшенное меню навигации слева. Теперь здесь нет списка подписок на каналы. Перед вами колонка симпатичных иконок поверх полупрозрачного фона. При перемещении по иконкам появляется меню опций.Стало гораздо проще определить, чей это аккаунт. Раньше это было проще сделать по рекомендациям. С новейшим обновлением владелец аккаунта виден на самом верху.Выбранные элементы стали более заметны: тени на заднем фоне теперь немного темнее, а для выделенных элементов используется белый фон.Наверху домашней страницы теперь добавлены области интересов. Здесь вы найдете личные рекомендации, а также YouTube Red Original, где вам будет представлен более широкий ряд тем, таких, как «Игры», «Кухня» и «Красота».Так как YouTube – это сервис по работе с видео, мы рады, что видеоплеер и поисковые интерфейсы также стали более удобными. Больше нет той огромной красной полоски, которая загораживала часть видео. Кроме того, команда YouTube обновила функцию автовоспроизведения: теперь следующее видео не запускается автоматически, а запускается после пятисекундной паузы, во время которой вы можете запустить видео на свой выбор или приостановить воспроизведение вообще. Также вы можете совсем отключить автовоспроизведение.В предыдущих версиях YouTube на SHIELD были кнопки перемотки вперед и назад. В новой версии эти кнопки заменены на кнопки Next (Следующее) и Previous (Предыдущее). При выборе одной из этих кнопок появится миниатюра текущего видео и несколько последующих кадров. Эта функция часто встречается в других приложениях для видео, например Netflix и Hulu. Кроме того, кнопки, которые раньше находились рядом с большой красной полосой и позволяли поставить лайк или дислайк, теперь спрятаны и вызываются через кнопку «More Options».