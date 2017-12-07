Что смотрели на YouTube в 2017 году в Украине и мире

Сегодня мы традиционно представляем YouTube Rewind 2017 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.
От международных феноменальных открытий и образовательных видеороликов до захватывающих моментов от традиционных медиа и популярных персон ‒ список лучших видео в этом году представляет собой удивительное разнообразие творчества, которое каждый день появляется на YouTube.
Самые популярные видео и музыкальные клипы 2017 года отобраны на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т.д. В сумме 10 самых популярных трендовых видео года набрали более 633 млн просмотров. Шоу талантов на YouTube популярны уже не первый год – America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, The Voice ‒ в 2017 году клипы из этих шоу посмотрели более 2,8 миллиардов раз. А видео из шоу-дебютанта в нашем списке The Mask Singer (Певец в маске) стало номером один в Топ-10 трендовых видео года. Это шоу вышло в 2016 году в Корее, его уже адаптировали в Таиланде, Вьетнаме, Китае, и сегодня видео выступлений участников шоу в сумме насчитывают уже более 3 миллиардов просмотров, что делает его самым популярным талант-шоу 2017 года на YouTube.
Топ-10 видео 2017 года в мире
Until We Will Become Dust - Oyster Masked (ตราบธุลีดิน - หน้ากากหอยนางรม) | THE MASK SINGER 2
ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography
Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect
Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017
Ed Sheeran Carpool Karaoke
Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL
"INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration
history of the entire world, i guess
In a Heartbeat - Animated Short Film
Children interrupt BBC News interview - BBC News
Что касается музыкальных видео, то в 2017 году был побит рекорд по числу просмотров клипа Psy - “Gangnam Style”, который держался 5 лет. Теперь лидером с 4,4 млрд просмотров является Luis Fonsi - “Despacito”. В десятку самых популярных музыкальных видео в этом году вошли песни от артистов из Пуэрто-Рико, Колумбии, Франции, Испании, Кубы, США и Великобритании.
Топ-10 музыкальных видео 2017 года в мире
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)
Maluma - Felices los 4 (Official Video)
Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]
Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)
Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)
DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox
А что чаще всего смотрели в Украине в 2017 году?
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2017 году собрала песня “Тает лед” группы “Грибы”, а вся десятка выглядит так:
Топ-10 музыкальных видео 2017 года в Украине
Грибы - Тает Лёд
Время и Стекло - На Стиле
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
LOBODA — Случайная [ПРЕМЬЕРА КЛИПА]
Потап и Настя - Я......Я
Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга - I Got Love (Official video)
Мот feat. Ани Лорак - Сопрано (премьера клипа, 2017)
MOZGI - Атятя
DZIDZIO - Банда-Банда
Что касается самых популярных не музыкальных видео года на YouTube, то тут среди украинских пользователей популярен детский и комедийный контент, а также телевизионные шоу:
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2017 году
Маша и Медведь - Спи, моя радость, усни! (Серия 62)
Слуга Народа 2 - Премьера 2017! Полнометражный фильм комедия в HD
Фиксики - Шоколад (Новые серии 2017) | Познавательные мультики для детей
Пусть говорят - В разгар вечеринки. Часть 1. Выпуск от 31.01.2017
VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный)
КВАРТАЛ разорвал ГРИБАМИ! ПАРОДИЯ между нами тает лед - РЖАКА до СЛЕЗ!
Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 2 - 22.02.2017
Дружко Шоу #1
Александр Клименко "Материнська любов" - выбор вслепую - Голос страны 7 сезон
Лига Смеха 2017 - Третий фестиваль в Одессе, часть 1 | Полный выпуск - 17 февраля 2017
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