Приглашаем на прямую трансляцию Евровидения 2017 на YouTube

12 мая 2017, 13:15

Прямая трансляция песенного конкурса «Евровидение» возвращается на YouTube.

В этом году зрители всего мира могут наблюдать все три прямые трансляции конкурса, который проходит в столице Украины Киеве, на официальном YouTube-канале Евровидения. Например, в прошлом году прямой эфир большого финала Евровидения посмотрело более 4,7 миллионов человек.



В этом году все желающие могут кроме трансляции песенного конкурса в прямом эфире следить на YouTube за эксклюзивными событиями за кулисами шоу, посмотреть трансляцию церемонии открытия, а также смотреть пресс-конференции участников и победителей, которые будут проходить после каждого полуфинала и после финала, а также заглянуть за кулисы и увидеть отрывки из репетиций.



Прямые трансляции на YouTube дают возможность зрителям по всему миру следить за событиями, которые происходят в Украине. Впервые Евровидение транслировалось в прямом эфире на YouTube в 2015 году и с тех пор собирает все больше и больше зрителей. Евровидение 2016 стал третьим крупнейшим музыкальным конкурсом в прямом эфире на платформе YouTube.



Среди победных песен Евровидения по количеству просмотров на YouTube лидирует победитель 2010 года Lena с видео Satellite - более 50 млн. просмотров. На втором месте - выступление в полуфинале Евровидения 2014 Conchita Wurst с Rise Like a Phoenix, а на третьем - выступление в финале Loreen с Euphoria в 2012 году. Первая десятка самых популярных видео победителей конкурса на YouTube-канале Евровидения выглядит следующим образом:

1. Lena - Satellite (Germany)



2. Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix (Austria) 2014 LIVE Eurovision Second Semi-Final



3. Loreen - Euphoria - Live - Grand Final - 2012 Eurovision Song Contest



4. Emmelie De Forest - Only Teardrops (Denmark) 2013 Eurovision Song Contest



5. Måns Zelmerlöw - Heroes (Sweden) - LIVE at Eurovision 2015 Grand Final



6. Lordi - Hard Rock Hallelujah (Finland) 2006 Eurovision Song Contest Winner



7. LIVE - Jamala - 1944 (Ukraine) at the Grand Final of the 2016 Eurovision Song Contest



8. Alexander Rybak - Fairytale (2009 Eurovision Song Contest Wi



9. Marija Šerifović - Molitva (Serbia) 2007 Eurovision Song Contest



10. Ruslana - Wild Dances (Ukraine) - LIVE - 2004 Eurovision Song Contest



В песенном конкурсе Евровидение 2017 принимают участие 42 страны. Трансляция полуфиналов конкурса, которые состоялись 9 и 11 мая, уже сейчас можно посмотреть на YouTube-канале. А в субботу 13 мая состоится большой финал, который можно будет посмотреть вживую на YouTube, и мы узнаем имя победителя конкурса.



Канал Евровидения на YouTube был запущен в 2006 году и насчитывает более 1.4 миллиона подписчиков и более двух миллиардов просмотров.