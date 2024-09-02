Евровидение-2025 состоится в швейцарском городе Базель

2 сентября 2024, 14:15

Организаторы назвали Базель городом, «живущим музыкой и творчеством», который «ломает код» и где «все люди могут чувствовать себя в безопасности».

Первый полуфинал будет 13 мая 2025 года, второй – 15 мая, а финал выпадает на 17 мая.За возможность провести Евровидение в следующем году боролись два города в Швейцарии: Базель и Женева.На песенном конкурсе Евровидения-2024 в шведском Мальмё, победила Швейцария, которую представлял NEMO с песней The Code. Суммарно от жюри стран и зрительского голосования исполнитель и команда получили 591 балл. Украина заняла 3 место на Евровидении-2024!