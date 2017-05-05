ПриватБанк запустил приложение для бесконтактных платежей на "Евровидении"

5 мая 2017, 9:15

4 мая ПриватБанк и Visa представили брендированное приложение Privat24 для музыкального конкурса «Евровидение», с которым все участники и гости мероприятия смогут рассчитываться в фан-зонах конкурса и любых других торговых точках без наличных и банковских карт с помощью смартфонов на базе Android.

Также в ходе открытия инновационного стенда Visa в городке «Евровидения» ПриватБанк представил специальную мгновенную пластиковую карту Visa, которую можно оформить бесплатно за пару минут. Такую карту можно легко добавить в мобильный кошелек Privat24, чтобы рассчитываться бесконтактно смартфоном, а также получить шанс на выигрыш одного из 99 современных смартфонов от ПриватБанка и Visa.Кроме того, все держатели карт ПриватБанка Visa на территории городка «Евровидения» смогут не только наслаждаться трансляцией выступлений участников конкурса, но и приобрести официальную сувенирную продукцию «Евровидение-2017» со скидкой 10% при бесконтактной оплате от 500 грн картой или с помощью Privat24.