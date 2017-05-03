Киевстар увеличил емкость сети для Евровидения

3 мая 2017, 14:15

В преддверии песенного конкурса Евровидение-2017 национальный телеком-оператор увеличил емкость 2G- и 3G-сетей на главной концертной сцене, в фан-зонах, аэропортах и центре столицы.

Киевстар активно готовится к важнейшему песенному событию года – конкурсу Евровидение-2017. Для обеспечения гостей и жителей столицы качественной связью инженеры компании реализовали ряд технических проектов в местах проведения концертных мероприятий.

Так, в помещении Международного выставочного центра, где разместится главная концертная сцена, пресс-центр и зоны для делегаций стран-участниц, установлены пятисекторные антенны, которые позволяют в разы увеличить емкость сети, а также добиться высокой скорости, качества и устойчивости соединения. «Это принципиально новое оборудование, которое позволяет разбить зону большой концентрации абонентов на множество отдельных зон обслуживания максимальной емкости. Реализованное решение дает возможность одновременно поддерживать свыше 7 тысяч голосовых соединений», – комментирует Сергей Климов, директор по планированию сети Киевстар.

Дополнительно для улучшения качества связи специалисты Киевстар установят передвижные базовые станции возле МВЦ, в фан-зонах на улице Крещатик, Софийской площади, площади Конституции.

Комплексными техническими решениями Киевстар обеспечены «воздушные ворота столицы»: аэропорты «Борисполь» и «Киев» (Жуляны). Здесь также приняты меры для улучшения качества связи. Например, на территории терминалов аэропорта «Борисполь» емкость сети увеличена в 2,5 раза.

Для гостей столицы, которые захотят поделиться впечатлениями от международного песенного конкурса, действуют специальные предложения. Это «онлайн-тарифы» с безлимитным доступом в социальные сети, а также услуга «Любимые страны», подключив которую, клиенты смогут звонить за рубеж по цене от 0,5 грн за минуту.



