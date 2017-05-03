На площадках главного песенного конкурса Европы Vodafone увеличит емкость сети

3 мая 2017, 10:45

Vodafone Украина подготовила собственную инфраструктуру к приезду многочисленных туристов на главный песенный конкурс Европы.

Инженеры компании расширили емкости 3G и 2G сети и оптимизируют работу сот в районе проведения конкурса, перенастроив параметры сети для работы в режиме массовых мероприятий. На основной площадке конкурса, в здании МВЦ организовано полноценное indoor-решение, которое будет обеспечивать качественную связь в выставочном центре на постоянной основе.

В местах наибольшего скопления зрителей оператор установит новое для Украины оборудование – передвижные базовые станции с 5-лучевыми Multi-Beam антеннами. Данный вид антенн разработан специально для обеспечения достаточной емкости сети на массовых мероприятиях. Внутри такой антенны находятся 5 антенн, каждая из которых имеет свой узконаправленный луч и обслуживает отдельную группу абонентов. Такие антенны обеспечивают в 5 раз большую емкость сети по отношению к обычным антеннам в такой же зоне обслуживания. Одна антенна может обслуживать до 600 абонентов одновременно и обеспечивать при этом высокие скорости интернета.

Всего в МВЦ связь для участников и гостей конкурса будут обеспечивать 6 таких антенн. Передвижные базовые станции будут работать на всех основных площадках конкурса, в фан-зонах на Крещатике, Софийской площади и Майдане, а также в Мариинском парке, в месте проведения церемонии открытия конкурса.

Vodafone испытал работу такого оборудования во время киевского полумарафона, его применение показало отличные результаты – болельщики и спортсмены активно пользовались интернетом, делились фото и видео роликами в социальных сетях, делали прямые видео-трансляции. Суммарный трафик за полдня достиг 64 ГБ.

