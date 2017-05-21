ИТ-проекты по е-демократии

21 мая 2017, 12:24

25 мая в МВЦ в рамках iForum-2017 состоится финал конкурса ИТ-проектов по е-демократии (Egap Challenge DemoDay).

Финал второго цикла инкубации IT-проектов от программы EGAP пройдет с 16:00 до 18:00 в секции Видеоблогинг / Киберспорт.

В заключительном питчинге примут участие 14 лучших проектов по 4 направлениям: образование, экология, инфраструктура и агропромышленность.

Проекты уже получили по 2 тыс долларов посевных инвестиций и в финале получат призовые деньги на общую сумму $80 тыс.



Среди финалистов, за которых вы сможете проголосовать на iForum'е:

‣ Умная страна - сервис контроля качества предоставления услуг государственными предприятиями (CaaS)

‣ EcoInfo - е-платформа мониторинга атмосферного воздуха в точке нахождения (MaaS)

‣ Znaydeno - е-сервис визуализации для мониторинга и контроля использования земель, вырубки лесов, несанкционированной утилизации мусора (MaaS)

‣ CASERS.org. Real cases from real companies - сервис взаимодействия образовательно-учебных заведений и бизнеса, который решает проблему практичности знаний;

‣ Драгоценный пластик. Precious plastic Ukraine - социальная платформа по переработке пластика на полезные вещи, которая имеет целью создание банка пластика через краудфандинговую платформу и пункты сбора;

‣ Fractal Tools - образовательная платформа технологической творчества для не-профессионалов;

‣ Є-Мова - платформа изучения украинского языка, которая работает с русскоязычными украинцами, украинцами в прифронтовой зоне и иностранцами;

‣ iLearn - бесплатная онлайн-платформа для подготовки к ВНО;

‣ Animal-id.info UA - международная база идентификации животных, которая объединяет национальные и локальные базы идентифицированных животных, а также работает с реестром животных, которые находятся в неволе;

‣ Safeway - система контроля безопасности пассажирских перевозок;

‣ G.MIAN - система автоматических пробоотборников для анализа качества зерносмесей;

‣ Буквик - друг дошкольника - программа обучения для дошкольников, которая содержит живую тетрадь и мобильное приложение;

‣ АгроЯрд - маркетплейс для аграриев с возможностью заключать электронные контракты;

‣ Smarttickets - е-сервис единого билета, позволяет проложить маршрут с различными видами транспорта и получить электронный билет.



Напоминаем, что в программе iForum такие тематические направления:

- Интернет-бизнес / Стартапы

- Реклама и продвижение

- Интернет-технологии

- Образовательные технологии будущего / Инновации



Среди новых тематик, которые введены в этом году в экспериментальном режиме, - Видеоблоги / Киберспорт и CRM-лояльность. Будет также Англоязычная секция с зарубежными специалистами и уже традиционная экспозиция «Город Будущего», где будет целое направление стартапов, связанных с автомобильной тематикой, электромобилями, инфраструктурой зарядных станций и тому подобное.