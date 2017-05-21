iForum-2017 состоится 25 мая в МВЦ

21 мая 2017, 12:11

iForum — это "место силы" украинского Интернета, идей и встреч, где отрасль ежегодно говорит о развитии — приоритетах, проблемах и перспективах. В этом году будет много тем о будущем. Появится новый поток "Инновации", который возглавит Игорь Новиков (Singularity University).

Что мы подразумеваем под инновациями? Каким образом технологии меняют мир уже сегодня? Как и когда инновационные прорывы повлияют на ваш бизнес? Как превратить существующие угрозы в преимущества? Каким будет мир через 5, 10 и 20 лет?

В рамках потока "Инновации" будут подняты эти и многие другие вопросы. Его программа направлена на детальное изучение актуальных мировых трендов по трём основным направлениям: технологии, бизнес-модели и общество. Секция "Образовательные технологии будущего", посвященная новейшим подходам в теме персонального и коллективного образования, также попробует заглянуть за горизонт.

Будущее на iForum-2017 можно будет не только обсудить, но и протестировать: на масштабной экспозиции "Город будущего" свои футурологические решения представят компании, которые создают продукты в сферах робототехники, дополненной и виртуальной реальности, интернета вещей, цифрового производства, возобновляемых источников энергии и т п.

Уже сегодня мы можем своими глазами увидеть современные технологические продукты, пообщаться с их создателями и найти множество новых друзей и партнёров.

В 2017 году iForum введет экспериментальный поток "Киберспорт и Видеоблоги". Согласно прогнозам, киберспорт по количеству пользователей и объему рынка скоро превзойдет многие виды спорта.

"Украина — одна из стран, где киберспорт активно развивается, и мы приглашаем людей, которые добились успехов в международном масштабе, — отметил ведущий этого потока Денис Довгополый. — Вторая часть секции будет посвящена видеоблоггингу —самостоятельной отрасли, в которую инвестируют достаточно активно. Кроме того, продвижение через видеоконтент — уже одна из базовых стратегий для больших компаний. Свежий опыт и рабочие инструменты — вот что мы хотим дать слушателям этой секции".

Помимо этого, завсегдатаи конференции смогут посетить традиционные ключевые потоки:

"Интернет-бизнес/Стартапы";

"Интернет-реклама и продвижение";

"Интернет-технологии".

Стоит отдельно отметить Англоязычную секцию, где инвесторы из Европы и США расскажут о своем опыте построения бизнеса на чужих рынках. Кроме того, о масштабировании бизнеса на другие географические рынки речь пойдет и в потоке Стартапы. Здесь своим опытом поделятся как предприниматели с уже большой выручкой за рубежом, так и начинающие предприниматели, которые расскажут о своих первых шагах и свежем опыте решения проблем выхода на большие рынки.

"iForum-2017 будет о росте, — сказал глава оргкомитета Александр Ольшанский — Мы чувствуем, что сегодня Украина находится на этапе подъема, и сейчас выиграет тот, кто будет "бежать" быстрее".