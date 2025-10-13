София Нерсесян представит Украину на "Детском Евровидении-2025" в Грузии

13 октября 2025, 17:15

Победительницей национального отбора на международный песенный конкурс стала София Нерсесян с песней "Мотанка".

"Среди шести финалистов она получила от жюри 5, а от зрителей - 6 баллов", - говорится в сообщении по результатам финала нацотбора.Песня, с которой выступает София, рассказывает о мощном украинском обереге – мотанке, которую, как сообщила исполнительница, она получила от военных. По словам авторов идеи, трек – это "манифест о помощи от всех детей Украины защитить их жизни".Детский песенный конкурс состоится 13 декабря в Грузии.