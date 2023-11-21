Украинки впервые получили Международную детскую премию мира

21 ноября 2023, 10:15

Международную детскую премию мира (International Children's Peace Prize) украинки получили за разработку приложений для детей-беженцев.

Церемония вручения награды 18-летней Софии Терещенко, 17-летней Анастасии Феськовой и 17-летней Анастасии Демченко состоялась в Лондоне 17 ноября, сообщается на сайте премии.Девушки решили создать для детей-беженцев два отдельных приложения: Refee для малышей от 4 до 11 лет — чтобы помочь им сориентироваться, где они находятся и как получить доступ к основным потребностям (безопасность, еда и убежище), и SVITY для подростков от 16 лет — чтобы помочь интегрироваться в странах, где они нашли убежище, в частности, способствуя общению между детьми-беженцами и местными детьми.Экспертный комитет KidsRights выбрал украинок победителями из 140 номинантов, приславших работы из 35 стран. Победительницы получат гранты на учебу и €100 тыс. премии.