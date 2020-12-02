Что смотрели в Украине на YouTube в 2020 году

Мы традиционно представляем рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.
Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл “Холодок”. Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – “Холостячка” и “Від пацанки до панянки”. Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году
Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️
Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала коллаборация певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с хитом “Краш”, а вся десятка выглядит так:
Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине
Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)
LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)
ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)
MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ
Little Big - Uno - Russia 🇷🇺 - Official Music Video - Eurovision 2020
MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
Dabro - Юность (Official video)
MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
Баста & Zivert - неболей
MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
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- Связь | Сегодня, 14:15
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