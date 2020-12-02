2 декабря 2020, 14:45

Что смотрели в Украине на YouTube в 2020 году

Мы традиционно представляем рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.



Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл “Холодок”. Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – “Холостячка” и “Від пацанки до панянки”. Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.



Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году



Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️

Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020

Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020

Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь

CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?



Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала коллаборация певицы Клавы Кока и популярного исполнителя NILETTO с хитом “Краш”, а вся десятка выглядит так:



Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине



Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)

LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)

ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)

MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ

Little Big - Uno - Russia 🇷🇺 - Official Music Video - Eurovision 2020

MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

Dabro - Юность (Official video)

MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]

Баста & Zivert - неболей

MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА



