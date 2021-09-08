TikTok выбился в лидеры по среднему времени просмотра

8 сентября 2021, 14:45

Согласно докладу, подготовленному консалтинговой компанией App Annie, приложение YouTube для Android по среднему времени просмотров впервые уступило первенство более молодому конкуренту — TikTok.

Речь идёт о США и Великобритании. При этом по количеству аудитории YouTube пока сохраняет лидерство.

В настоящий момент YouTube насчитывает порядка 2 миллиардов мобильных и десктопных пользователей ежемесячно, аудитория TikTok в этом плане немного скромнее — 700 миллионов.



Конечно, статистика далеко не полная. Во-первых, речь идёт только о пользователях Android, во-вторых, если бы в расчёт принимался «домашний» для TikTok Китай и его локализованное для этого региона приложение, статистика могла бы быть совсем другой.



Так или иначе, по времени просмотров TikTok обогнал YouTube в Великобритании ещё в июне 2020 года, и отрыв продолжает увеличиваться. В США сервис YouTube лидировал до апреля 2021 года.



Продвижению TikTok способствует формат интерфейса приложения. Оно оптимизировано под вертикальные видео и имеет лёгкое управление с помощью свайпов — это заметно увеличивает степень вовлечённости аудитории и, следовательно, время просмотров. Не исключено, что ситуацию изменит Shorts — новый проект YouTube.



Сервис YouTube Shorts с недавних пор доступен и в России. Он позволяет просматривать 60-секундные видео, интегрирован в основной интерфейс YouTube на Android и iOS, оснащён инструментами для записи роликов и их последующей публикации с помощью смартфона.

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