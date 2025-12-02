ГлавнаяНовости
2 декабря 2025, 8:45

Reels и TikTok вызывают "гниение мозга" - исследование

Американская психологическая ассоциация вынесла однозначный вердикт: скроллинг в TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts вызывает brain rot («гниение мозга») — это реальный нейрокогнитивный синдром, который наносит человеку непоправимый вред.


Учёные проанализировали данные 98 299 участников из 71 исследования и обнаружили: чем больше человек смотрит коротких видео, тем хуже у него показатели внимания и контроля импульсов.

Алгоритмы коротких видео создают постоянные дофаминовые всплески — а значит, перегружают нервную систему и со временем приводят к тревожности и паническим атакам.
Оцените новость:
  • 0 оценок