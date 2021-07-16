YouTube Shorts теперь доступен в Украине

16 июля 2021, 11:45

YouTube объявляет о запуске бета-версии YouTube Shorts в Украине. Этот инструмент позволяет снимать яркие короткие видео на смартфон и сразу публиковать их.

В прошлом году мы начали тестировать функцию в Индии и США, и авторам очень понравился этот формат. С тех пор мы запустили нашу бета-версию еще в 26 странах и теперь представляем бета-версию в более чем 100 странах мира, где доступен YouTube, в том числе и в Украине.



Создавать короткие видео должно быть просто и увлекательно. Несмотря на то, что короткие видеоролики уже можно было просматривать на платформе, пользователи во всем мире впервые смогут получить доступ к новым инструментам, в частности можно будет снимать несколько отрывков и объединять их в один ролик, записывать видео с музыкой и менять скорость записи. Чтобы создать видео YouTube Shorts, на мобильном устройстве войдите на YouTube, нажмите значок “плюс” в нижней части экрана, а затем “Создать короткое видео”.



Пользователи также смогут делать сэмплы аудио из миллиардов обычных роликов на YouTube. Это поможет вдохнуть новую жизнь в контент любимых авторов и привлечь к нему дополнительную аудиторию. Реакции на шутки, новый взгляд на комедийные скетчи, приготовление блюд по новым рецептам — это лишь несколько примеров роликов, которые можно создавать таким образом. При этом авторы самостоятельно решают, могут ли другие пользователи использовать контент из их длинных видео.



А недавно мы добавили еще больше функций. Теперь авторы и исполнители могут:



● добавлять текст в определенные части видео;

● делать сэмплы аудио из других роликов Shorts, обрабатывать такие отрывки и вставлять их в свои короткие видео;

● добавлять автоматические субтитры;

● записывать ролики длительностью до 60 секунд прямо в инструменте YouTube Shorts;

● добавлять к коротким видео отрывки, сохраненные в галерее телефона;

● накладывать базовые фильтры для коррекции цвета. Скоро мы добавим и другие фильтры.



Мы работаем вместе с нашими музыкальными партнерами, чтобы авторы и исполнители имели богатый выбор песен для использования в своих коротких видео. Во время глобального запуска бета-версии у вас будет доступ к миллионам песен и музыкальных каталогов от более 250 лейблов и издателей по всему миру, в том числе лейблов и издательских компаний Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Sony Music Publishing, Warner Music Группа и Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Since Music, Beggars, Kobalt и многие другие.



Во время запуска Shorts в новых странах наша фонотека будет пополняться. Мы также планируем привлекать к сотрудничеству больше музыкальных партнеров.



Находить и смотреть короткие ролики также должно быть просто и удобно. Мы добавили специальный раздел для таких видео на главной странице YouTube и создали вкладку Shorts в мобильной версии. Еще мы запустили отдельный проигрыватель для коротких роликов, который позволяет легко переходить от одного видео к другому.



Сегодня во всем мире количество ежедневных просмотров YouTube Shorts превышает 6,5 миллиарда.



Мы стремимся к тому, чтобы короткие видео стали неотъемлемой частью привычного вам YouTube. Например, если вас заинтересовала композиция, отрывок которой вы услышали в коротком видео, вы можете перейти к ее полной версии, посмотреть музыкальный клип и узнать больше об исполнителе, не покидая YouTube. Или если вам нравится песня известного артиста, вы можете без труда снять короткое видео с ней. Для этого достаточно нажать кнопку создания контента прямо в ролике исполнителя. Вы также можете посмотреть, в каких коротких видео встречается трек.



Чем чаще пользователи будут создавать и смотреть короткие видео, тем лучше наша система станет распознавать и продвигать их. Это поможет зрителям быстрее находить новый контент любимых авторов и оставаться в курсе всех трендов.



Благодаря YouTube целое поколение авторов может зарабатывать на своем творчестве и быть частью медиабизнеса. Например, за последние три года мы выплатили авторам, исполнителям и медиакомпаниям больше 30 миллиардов долларов США.



Поскольку Shorts — это новый способ просмотра и создания контента на YouTube, компания ищет различные способы монетизации коротких видео и вознаграждения авторов за их контент. В частности, недавно мы рассказали о программе YouTube Shorts Fund — это фонд в размере 100 миллионов долларов США, который в течение двух лет будет распределяться среди авторов, которые публикуют короткие видео. В ближайшие месяцы мы расскажем о программе больше.



Функция Shorts (бета) будет запущена в Украине сегодня, 14 июля и станет доступной всем пользователям в течение нескольких недель. История формата Shorts на YouTube только начинается, поэтому мы рассчитываем на вашу помощь и идеи. Надеемся, что вы как можно скорее попробуете функцию и поделитесь с нами своим мнением.