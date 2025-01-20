TikTok, Reels та Shorts викликають залежність сильнішу за героїн - NeuroImage

Вчені дослідили 111 осіб, які щодня дивилися короткі відео в середньому 95 хвилин. Результати вас шокують:
▪️Зниження когнітивних здібностей - за два місяці обсяг сірої речовини в орбітофронтальній корі зменшився на 2,3%.
▪️Проблеми зі сном - час засинання зріс на 40%, якість сну знизилася на 30%, а у 50% учасників виникло хронічне безсоння.
▪️Зниження концентрації - учасники могли зосереджуватися лише 47 секунд замість попередніх 2,5 хвилин.
▪️Емоційні розлади - 64% учасників відчували тривожність, а у 50% розвинулася депресія, яка потребувала лікування.
Залежність формується за 2-3 місяці, а відновлення мозку ускладнюється вже через півроку.