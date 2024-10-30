У Німеччині можуть знизити оплату лікарняних із 100% до 80%

30 октября 2024, 17:45

За даними Techniker Krankenkasse, у 2023 році кожен працівник в середньому хворів 14 днів, що обійшлося економіці в 38 мільярдів євро.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер, а також бізнес-асоціації вважають, що скорочення виплат до 80% допоможе зменшити кількість необґрунтованих лікарняних днів, адже хворі залишатимуться вдома лише в разі необхідності.