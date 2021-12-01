1 декабря 2021, 13:45

Що дивилися в Україні на YouTube в 2021 році

Сьогодні ми традиційно представляємо рейтинг найпопулярніших відео 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Серед авторських відео 2021 року українські користувачі більше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. А лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального “Дворец для Путина. История самой большой взятки”. Повністю перша десятка виглядає так:

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2021 році

Дворец для Путина. История самой большой взятки
Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
Ивангай – где он пропадал / вДудь
Папик - 1 серия - 2 сезон  | Премьера сериала 2021
ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2021 році зібрав кліп на пісню “Родной” від LOBODA. Також серед найпопулярніших відео року: хіт від румунської співачки Minelli “Rampampam”, нові пісні від NK та Тіни Кароль, дует Макса Барських та Zivert, а також трек від Wellboy “Гуси”.

Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні

LOBODA - Родной (Премьера клипа, 2021)
Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021
Minelli - Rampampam | Official Video
MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО
Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)
Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021
Wellboy - Гуси
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