В Кыргызстане закрывают TikTok

17 апреля 2024, 15:45

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры Кыргызстана направила интернет-провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok.

В письме отмечается, что Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) обратил внимание на отсутствие системного подхода к цензуре контента в кыргызском сегменте TikTok, особенно в «детском информационном пространстве».



30 августа 2023 г. Минкультуры направило просьбу о блокировке TikTok в Минцифры. Это решение вызвало широкий резонанс как в обществе, так и в экспертной среде. Отмечалось, что запрет TikTok усугубит проблемы малого и среднего бизнеса, нанесет урон свободе слова и демократии в стране, снизит возможности самовыражения среди молодежи.

