Amazon заявил о намерении купить TikTok в США — The New York Times

3 апреля 2025, 8:45

По словам трех человек, знакомых с переговорами, Amazon сделал предложение в последнюю минуту о покупке популярного видеоприложения TikTok.

В субботу TikTok должен изменить структуру собственности. Если этого не произойдет, приложение будет запрещено в США.



По словам источников, различные стороны, которые были вовлечены в переговоры, похоже, не воспринимают предложение Amazon всерьез. Предложение поступило в виде письма, адресованного вице-президенту Джей Ди Вэнсу и Говарду Лютнику, министру торговли.



Трамп должен встретиться с высшими должностными лицами Белого дома в среду, чтобы обсудить судьбу TikTok. Люди, знакомые с переговорами, обрисовали потенциальную сделку, которая может включать привлечение ряда новых американских инвесторов, включая Oracle, технологического гиганта, и Blackstone, частную инвестиционную компанию, при этом избежав официальной продажи. Но неясно, будет ли такая структура соответствовать условиям федерального закона.



Ранее Amazon пыталась создать своего рода клон TikTok под названием Inspire внутри своего собственного приложения. Внутри компании это была громкая инициатива, но многие посчитали ее неудачной в привлечении покупателей. В этом году компания удалила ее из приложения.