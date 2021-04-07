TikTok, наконец, получил поддержку автоматических субтитров

7 апреля 2021, 14:54

Популярное видеоприложение TikTok сделало большой шаг к тому, чтобы стать более доступным.

В него была добавлена функция автоматических подписей, упрощающая для создателей роликов задачу добавления субтитров.

До сих пор пользователям TikTok, которые хотели сделать свои видео более доступными, приходилось вручную набирать субтитры, что могло отнимать немало времени. Но с помощью автоматических подписей TikTok может автоматически создавать субтитры для видео. После этого автор получает возможность более тонкой настройки и редактирования текста в случае необходимости внесения корректив, а зрители имеют возможность отключать субтитры.



Эта функциональность может сделать приложение гораздо удобнее для глухих или слабослышащих людей, а также для всех тех, кто любит прокручивать ленту в режиме без звука. Однако каждый автор видео будет сам решать, включать субтитры или нет, поэтому может пройти ещё какое-то время, пока эта возможность достаточно широко распространится. TikTok говорит, что пытается побудить всех её использовать.

К сожалению, пока поддержки русского языка нет. Автоматические подписи сейчас доступны только на английском и японском языках, хотя компания обещает в ближайшие месяцы добавить и другие.

(С) 3dnews.