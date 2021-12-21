TikTok запустит сервис по доставке блюд из вирусных видео

21 декабря 2021, 9:45

TikTok готовится запустить новый сервис, который позволит заказывать быструю доставку блюд из вирусных видео. Со следующего года социальная сеть объединит усилия с Virtual Dining Concepts и Grubhub для создания общеамериканской сети TikTok Kitchen.



Открывающийся в США сервис будет черпать идеи для приготовления блюд из самых популярных вирусных видео, размещённых в TikTok, доставка будет осуществляться с помощью компании Grubhub. Планируется построить порядка 300 пунктов, из которых уже с марта будут осуществляться доставки, а до конца следующего года компания намерена открыть более 1000 «ресторанов».

Первоначальное меню будет включать такие «вирусные» блюда, как паста с запечённым сыром-фетой, чипсы из пасты и другие экзотические закуски, порождённые воображением авторов контента. В частности, паста с фетой стала самым востребованным в поиске блюдом по версии Google в 2021 году после того, как соответствующий ролик набрал популярность в TikTok. Ожидается, что меню будет обновляться ежеквартально в соответствии с актуальными трендами. В TikTok уже подтвердили, что авторы блюд будут получать вознаграждение за кулинарные шедевры своего авторства.Тем не менее в TikTok уточнили, что компания скорее намерена использовать сервис в качестве маркетингового инструмента, чем всерьёз заниматься ресторанным бизнесом. Представители социальной сети не уточнили, как долго продлится «кампания», и предпочли пока не рассказывать о других подробностях, связанных с работой сервиса.Основанная в 2018 году компания Virtual Dining Concepts уже владеет несколькими «ресторанами», предполагающими исключительно доставку блюд — собственные залы для принятия пищи у бизнеса отсутствуют. Компания уже имеет опыт сотрудничества с некоторым известными блогерами.«Пищевые» тренды играют немалую роль в деятельности TikTok — увиденные рецепты часто копируются для последующего воспроизведения на платформах вроде Twitter, Instagram или Facebook. Впрочем, компания не только способствует распространению хороших рецептов, но и, по некоторым данным, наоборот, косвенно пропагандирует нездоровое пищевое поведение среди психологически неустойчивых личностей, имеющих предрасположенность к анорексии, используя «токсичные» алгоритмы рекомендаций контента.