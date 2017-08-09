Motorola выбрала Киев локацией для съемок новых digital-промо роликов

9 августа 2017, 14:45

6 локаций в украинской столице были выбраны для съёмок новых роликов, продвигающих второе поколение семейства смартфонов Moto Z и обновленные Moto Mods.

Серия промовидео под названием «Goodbye/Hello» демонстрирует легкость того, как Motorola нарушает ограничения обычных смартфонов и дает пользователям свободу их использования по-новому с помощью Moto Mods.

Ogilvy Paris, глобальное SMM-агентство Motorola, выбрало в качестве площадок для съемки роликов киевский аэропорт, станцию метро «Житомирская», два офисных здания, крышу бизнес-центра и один из ночных клубов. Выбор был продиктован тем, что украинская столица – яркий и красочный город. Именно здесь удалось реализовать кадры, которые соответствуют духу бренда. Материал для четырех видеороликов был отснят за 3 дня - с 4 по 6 мая 2017 года, а постпродакшн сделан в Париже.Каждое место было выбрано для использования одного из инновационных Moto Mods: аэропорт для Power Pack, офис и ночной клуб в центре города для Hasselblad True Zoom, крыша для JBL SoundBoost и станция метро для проектора Insta-Share.