Motorola сняла "продолжение" рекламного ролика Samsung об Apple

24 ноября 2017, 13:45

Motorola с юмором включилась в рекламное противостояние производителей смартфонов. В ответ на недавний ролик Samsung о недостатках iPhone, бренд пошел дальше.

В новом рекламном видео Motorola продолжает историю и призывает по-настоящему обновиться с Moto Z2 Play и Moto Mods, которые действительно расширяют возможности смартфона. Креативный подход и быстрая реакция на уже традиционное взаимное подшучивание конкурентов позволили Motorola выгодно подчеркнуть уникальность своих модульных решений и еще раз заявить о серьезных намерениях на рынке.



Ролик начинается с того момента, когда новый поклонник Samsung уходит от Apple Store, чтобы похвастаться покупкой своей второй половине, которая ранее демонстрировала преимущества корейского флагмана. Каково же его разочарование, когда он видит, что девушка решила в очередной раз обойти парня. Она достает из коробки новый Motorola Moto Z2 Play и в считанные секунды присоединяет к нему модуль-проектор Insta-Share Projector Moto Mod. Молодой человек снова остается не у дел, наблюдая за видео в отличном качестве, спроецированное на стену гостиной в размере 70-дюймового экрана.



Следуя своему главному принципу — неограниченные возможности смартфонов, Motorola подчеркивает: не нужно ставить себя в рамки дисплея, когда любая ровная поверхность может стать большим экраном для вашего смартфона.



