Motorola представила в Украине новые продукты

21 августа 2017, 13:15

В Киеве презентовали серию смартфонов Motorola Moto G5S, второе поколение Moto Z Play и Moto Mods, продажи которых стартуют в Украине на текущей неделе.

Все новые смартфоны работают на «чистой» ОС Android 7.1.1 Nougat с поддержкой функций «Moto Действия», таких как: режим ночного просмотра, автоматическая регуляция синего цвета, уменьшающая вредное воздействие на зрение, быстрый запуск камеры и фонарика, «Moto Дисплей» — доступ до информации в спящем режиме и другие. Смартфоны оснащены NFC и функциональным сканером отпечатков пальцев.

«Обновленный Motorola Moto Z2 Play тоньше и легче своего предшественника, но сохранил габариты и форму корпуса, благодаря чему полностью совместим со всеми ранее выпущенными модулями Moto Mods для линейки Moto Z», — говорит Владимир Ковальчук, менеджер по продуктовому маркетингу бизнеса смартфонов компании Lenovo в регионе UAREE.



Moto Z2 Play — цельнометаллический. Смартфон оснащен Super AMOLED дисплеем 5,5 дюйма с разрешением Full HD, 12-мегапиксельной основной камерой с технологией Dual Pixel, лазерным автофокусом и выравнивающей цвет двойной LED-вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой и аккумулятором на 3000 мАч. Moto Z Play второго поколения получил производительный восьмиядерный процессор Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD. Ориентировочная розничная стоимость новинки — 12 995 грн.



Помимо новых смартфонов Motorola представила ряд Moto Mods, включая Moto GamePad, превращающий смартфон в игровую консоль, модуль-динамик JBL SoundBoost 2 и модуль-аккумулятор Moto TurboPower Pack.



Motorola планирует продолжать расширять экосистему съемных модулей для своих смартфонов. По словам Андрея Полякова, руководителя бизнеса смартфонов компании Lenovo в Украине, Беларуси, Грузии, Молдове и Армении, концепция модульности, которую Motorola презентована в 2016 году, полностью себя оправдала. За первый год компания продала более 3 млн смартфонов семьи Moto Z по всему миру. Сейчас в нашей стране Motorola активно обновляет линейку продуктов. Осенью запланировано еще несколько интересных анонсов, и к концу года можно будет говорить о том, что бренд Motorola представлен в Украине полной широкой линейкой.

Смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus — это улучшенная версия Moto G пятого поколения, представленных в феврале 2017. Plus-версия получила двойную 13-мегапиксельную камеру, как у флагмана, где два модуля используются для съемки фотографий в черно-белом и цветном режиме. Также появилась возможность создания эффекта размытия заднего фона. Смартфоны имеют цельнометаллический корпус и более емкие аккумуляторы. Ориентировочная розничная стоимость в Украине Moto G5S — 6 995 грн, Moto G5S Plus — 8 995 грн.