OLX бьет рекорды: более 5 миллиардов просмотров страниц за март

18 апреля 2017, 10:15

Март продемонстрировал рекордные показатели по просмотру страниц на онлайн-сервисе объявлений в Украине – более 5 миллиардов за месяц. При этом более 70% просмотров осуществлялись с помощью мобильного приложения.

Что ищут пользователи?

Чаще всего пользователи ищут одежду и обувь (более 20%). На втором месте — транспорт (19%). Также популярностью пользуются детские товары, электроника и недвижимость.

Где ищут пользователи?

Самый активный по посещаемости - Киев (35%). Среди областей лидирует Одесская (9%), за ней идут Днепропетровская (6%), Харьковская (6%) и Львовская области (6%).

Откуда заходят пользователи?

Просматривают страницы в основном через мобильное приложение OLX (70% пользователей). Меньше заходят с десктопа (20%) и с мобильных устройств (10%). Всего в марте было размещено 4 668 817 новых объявлений.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2016 – более 4 млрд. просмотров страниц в месяц.











