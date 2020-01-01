1+1 video обновила правила просмотра VOD-контента платформы

1 января 2020, 11:44

1+1 video активирует новый функционал для VOD-контента платформы, который обеспечит автоматическую блокировку просмотра видео, если пользователь использует инструменты блокировки воспроизведения рекламы.

Оповещения о недоступности просмотра появятся сразу после начала. Для продолжения дальнейшего воспроизведения видео пользователю будет предложено отключить блокировку рекламы или оформить подписку на платформу.

«Из-за распространения «блокировщиков рекламы», количество тех, кто обходит легальный способ потребления контента, значительно возрастает. Это делает невозможным монетизацию для дальнейших инвестиций правообладателей в развитие рынка платного телевидения и создания качественного украинского контента. Поэтому изменение правил пользования 1+1 video является логическим шагом для развития нашей VOD-платформы. А для того, чтобы всегда предоставлять зрителю выбор, мы предлагаем приобрести подписку, или воспользоваться опцией лично не платить за доступ к платформе, выбрав просмотр рекламы от рекламодателей», ‒ комментирует Александр Козаченко, руководитель платформы 1+1 video, руководитель развлекательного направления контентных продуктов.

Напомним, что первый месяц подписки на 1+1 video есть в «Свободном доступе» по 0 грн. Для этого пользователь должен зарегистрироваться на платформе. Далее стоимость составляет 29.99 грн./месяц.

Подписка включает доступ с различных устройств к онлайн-просмотру каналов 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, УНИАН ТВ и библиотеки видео без рекламы.