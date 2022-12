Блокировка рекламы Android: 5 лучших бесплатных приложений в 2023 году

29 декабря 2022, 14:15

Рекламный контент перегружает ваш гаджет и препятствует его корректной работе?

Использование программы для блокировки рекламы на Android позволит избавиться от шпионских программ и баннеров еще на этапе загрузки. В последнем отчете PageFair указано, что за 2022 год количество пользователей, использующих ПО для блокировки рекламных блоков, увеличилось на 90%. Рекламу блокируют порядка 420 млн человек по всему миру, а это – каждый пятый владелец телефона на планете.

Чтобы оптимизировать производительность вашего устройства, увеличить скорость загрузки и сократить потребление мобильного трафика, стоит скачать бесплатно блокировку рекламы на Android. Блокировщики обеспечат защиту от всех видов маркетинговых «атак» как в функциональных приложениях, так и браузерах. Протестировав самые популярные сервисы, мы выдели пять блокировщиков, которые убирают загрузку рекламы на смартфоне раз и навсегда.

Бесплатные блокировщики рекламы: ТОП-5 лучших приложений

1. AWAX

Универсальная платформа AWAX признана лучшим приложением, которое эффективно убирает всплывающие рекламные окна, баннеры и рекламные ролики. Блокировка рекламы для Android позволит ускорить загрузку веб-страниц и оптимизировать работу мобильных устройств. Благодаря встроенному VPN-серверу обеспечивается:

- двойная защита персональных данных от третьих лиц;

- экономия трафика от загрузки медийных сообщений и видеороликов на YouTube, баннеров в играх Android, всплывающих окон в браузерах;

- конфиденциальность – информация о вашей активности в сети не сохраняется.

Блокировщик имеет удобный веб-интерфейс и простой функционал, а это значит, что видеохостинг без рекламы подарит вам максимум удовольствия. Рекомендуем скачать ad blocker на Google Play или по официальной ссылке.

2. AdBlocker

Программа AdBlocker позволит пользователям блокировать рекламу на телефонах без корневого доступа (root-прав). Функционал приложения запрещает доступ к персональной информации, уничтожает всплывающие окна и “вредоносное” баннеры в Chrome, YouTube и на веб-сайтах. AdBlocker ускоряет скорость загрузки страниц, защищает персональные данные и позволяет использовать браузер без рекламы на Android. Скачать бесплатный блокиратор рекламы можно в магазине Google Play, и следуя простым инструкциям, инсталлировать его на свой телефон. Функции блокировщика активируются по умолчанию.

3. AdAway

Программа блокировки рекламы для на Android AdAway хорошо блокирует рекламные баннеры и маркетинговые вставки. Пользователь может самостоятельно настраивать работу приложения. Например, с его помощью вы легко создадите “черные” и “белые” списки сайтов. Первые запрещают просмотр рекламы, а вторые – разрешают запуск интересующих вас рекламных блоков.

Все мобильные устройства с операционной системой Android поддерживают работу программы AdAway, но ее нельзя скачать в Google Play. Вы сможете выполнять переадресацию запросов к заблокированным адресам через локальный веб-сервер на любой ІР-адрес через доступ к host-файлам.

4. AdBlock Plus

AdBlock Plus – один из самых востребованных блокировщиков рекламы для Android. Этот полезный инструмент, блокирует “вредные” сайты как в браузерах, так и в приложениях. Он может скрыть кнопки "Поделиться" и ссылки в социальных сетях. Благодаря простоте использования и быстрым настройкам блокировщик стал востребован среди владельцев смартфонов. Вы можете скачать Аdblock plus на Андроид бесплатно с Google Play. Воспользоваться функционалом Аdblock Plus можно на Android Huawei.

Многофункциональный сервис позволяет настроить каждый модуль индивидуально, а также блокировать рекламу в отдельных приложениях.

5. Brave

Блокировщик Brave завоевал доверие многих пользователей мобильных телефонов. Благодаря интеграции с IPFS и маршрутизации Tоr по умолчанию блокирует трекеры и рекламу на сайтах. Brave – блокировщик, VPN и анонимный поиск в одном браузере. Здесь можно просматривать бесплатные видеоролики, офлайн-листы и даже ленту новостей без рекламы и совершенно конфиденциально. В результате экономится мобильный трафик, сайты загружаются быстрее и увеличивается время работы батареи. Регулярные обновления обеспечивают защиту от различных типов агрессивной маркетинговой рекламы.

Особенность использования Brave – заработок криптотокенов за конфиденциальный просмотр объявлений от прямых рекламодателей. Скачать программу для блокировки рекламы бесплатно можно с официальных источников.

Вывод

Лучшую защиту от фишинговых атак и вредоносных ПО все же обеспечивает блокировщик AWAX. Благодаря многофункциональному и удобному интерфейсу программы можно не только защитить телефон, но и оптимизировать его работу. Хотите наслаждаться просмотром популярных веб-страниц без маркетинговых блоков? Рекомендуем скачать приложение для блокировки рекламы AWAX и оценить его преимущества уже сегодня!