14 июля 2025, 13:45

В Киеве запускают систему перехвата российских дронов "Чистое небо"

Как сообщили в Киевской ОВА, в течение нескольких месяцев проект, предусматривающий защиту воздушного пространства с помощью дронов-перехватчиков, работал в пилотном режиме в Киевской области. Сейчас в регионе действует 12 экипажей. На их счету — почти 650 перехватов вражеских дронов.



Проект хотят масштабировать на Киев. Начальник КГВА Тимур Ткаченко анонсировал развертывание центра подготовки операторов и формирование дополнительных мобильных подразделений. На реализацию инициативы выделят 260 млн грн.

