Украина разрабатывает рои дронов-перехватчиков для защиты от российских атак

1 апреля 2026, 8:15

Государственный инновационный кластер Brave1 сообщил, что сразу несколько компаний работают над технологией, которая позволит одному оператору управлять сразу группой дронов (локально или дистанционно), а также научит беспилотники "общаться" друг с другом автономно во время полета.

Вариант с управлением группой одним пилотом сейчас ближе к реализации.



Цель — максимально автоматизировать процесс перехвата, чтобы один дрон гарантированно уничтожал одну цель, снижая нагрузку на операторов. При этом человек всегда будет оставаться в цепочке принятия решений.



Однако не все разделяют оптимизм по поводу этой инициативы: представитель компании Wild Hornets (производитель перехватчика Sting) отметил, что полноценные "рои" — это все еще технология будущего, а текущие алгоритмы пока недостаточно эффективны для реального боя.