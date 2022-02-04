YouTube хотят обязать отчитываться о причинах блокировки роликов

4 февраля 2022, 9:15

Организация, созданная АНО «Цифровые платформы» и объединяющая владельцев каналов с числом подписчиков более 100 тыс., предлагает обязать видеосервис публично разъяснять причины блокировки контента.

По данным АППСИМ, блокировки массово происходят по заявлению мошенников — компании заявляют права на не принадлежащие им музыкальные произведения, используют их по своему усмотрению и, более того, отправляют жалобы на другой контент с аналогичными композициями, после чего тот блокируют. Как утверждают представители АППСИМ, блокировки сложно либо невозможно оспорить, поскольку видеосервис скрывает контакты лицензиатов, претендующих на права на музыкальный контент. Такие сведения предлагается обнародовать.



Существует мнение, что хостинги контента не желают заниматься установлением фактов наличия прав у тех, кто загружает ролики, исходя из «презумпции добросовестности». В итоге по умолчанию правообладателем считается тот, кто загрузил контент первым, пока не будет доказано иное.



В среде юристов распространено мнение, что обязанности делиться информацией о правообладателях и раскрывать причины блокировок у YouTube нет, поскольку блокировка ролика и без того сопровождается пометкой о нарушении авторских прав. Впрочем, юристы признают, что механизм обратной связи с правообладателями был бы логичным.



Тем не менее, крупные игроки медиарынка считают изменение политики YouTube излишним. По словам представителя партнёра YouTube, компании Mediacube, случаи неправомерного заявления прав на музыкальные произведения наблюдаются лишь единично, а в Warner Music Russia подтвердили, что уже сталкивались с мошенниками, заявлявшими о правах на чужой репертуар. При этом в компании утверждают, что «проблема была не в том, что контакты неизвестны». По словам главы компании Broma 16 Владимира Филиппова, лицензирующей музыку для Apple Music и YouTube, оспаривать права можно и с уже доступными инструментами, а предложенные АППСИМ меры способны только усложнить работу медиасервисов.

(С) 3dnews.