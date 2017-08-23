lifecell изменил тарификацию исходящих международных звонков в Сирию

ООО «лайфселл», предоставляющее услуги мобильной связи под торговой маркой «lifecell», сообщает о следующих изменениях в условиях тарификации исходящих международных звонков в Сирию для всех абонентов lifecell индивидуальной формы обслуживания, согласно которых начиная с 30.08.2017 г. применяются тариф 10 грн/минуту:
Указанные тарифы не нужно заказывать, они применяются автоматически в качестве базового (стандартного) тарифа на международные звонки.
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