23 августа 2017, 11:15

lifecell изменил тарификацию исходящих международных звонков в Сирию

ООО «лайфселл», предоставляющее услуги мобильной связи под торговой маркой «lifecell», сообщает о следующих изменениях в условиях тарификации исходящих международных звонков в Сирию для всех абонентов lifecell индивидуальной формы обслуживания, согласно которых начиная с 30.08.2017 г. применяются тариф 10 грн/минуту:



Указанные тарифы не нужно заказывать, они применяются автоматически в качестве базового (стандартного) тарифа на международные звонки.

