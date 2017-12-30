1+1 медиа начинает сотрудничество с MEGOGO и ivi

30 декабря 2017, 9:50

1+1 медиа начинает сотрудничество с международными OTT-сервисами MEGOGO и ivi в рамках стратегии присутствия контента группы на цифровых платформах.

Согласно подписанным контрактам, медиахолдинг дополнит видеотеки двух крупнейших Восточно-Европейских онлайн-кинотеатров 600 сериями контента на украинском и русском языках. Для 1+1 медиа продажа фильмов, сериалов и шоу собственного производства ОТТ-платформам является следующим шагом в развитии видеодистрибуции группы.

«Сегодня рынок ОТТ переживает новый этап развития. Если раньше видеосервисы покупали фильмы и сериалы только западных мейджеров, то сегодня они стараются удовлетворить спрос на локальный продукт. Как показывает практика, 1+1 медиа производит успешный и востребованный контент, который интересен не только в эфирном и линейном вещании, но и в сегменте OTT/VOD», – говорит Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 медиа.

Сегодня группа успешно реализовала стратегию присутствия проекта 1+1 video в сети интернет, а вместе с ним – брендового магазина контента 1+1 медиа. В первою очередь, фокус на сотрудничестве с видеосервисами связан с глобальным изменением потребления контента – пользователи отдают предпочтение ОТТ-сервисам, на которых доступно не только линейное телевидение, но и видео по запросу (VOD).

В работе с зарубежными партнерами медиахолдинг ориентируется на страны с большой численностью украинской диаспоры. Следующей площадкой, где будет присутствовать контент 1+1 медиа, станет ОТТ-платформа канадской телекоммуникационная группы Bell. На очереди и в ближайших планах – Amazon Prime Video.

