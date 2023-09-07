Binance та MEGOGO оголошують про запуск спільного крипто-подкаст

7 сентября 2023, 13:45

Binance оголошує про запуск освітнього проєкту «Крипто(не)залежні» разом із лідером серед OTT-платформ в Україні, медіасервісом MEGOGO.

У рамках ініціативи мільйони українців зможуть отримати базові знання про блокчейн та криптовалюту абсолютно безкоштовно.



Подкаст «Крипто(не)залежні» про блокчейн та криптоіндустрію складається з 12 епізодів із експертами галузі та лідерами думок, що обговорюють останні новини і тенденції у криптопросторі, а також занурюються у технологію блокчейн, що лежить в основі криптовалют. Проєкт представлений у відео- та аудіоформаті.