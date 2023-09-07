7 сентября 2023, 13:45

Binance та MEGOGO оголошують про запуск спільного крипто-подкаст

Binance оголошує про запуск освітнього проєкту «Крипто(не)залежні» разом із лідером серед OTT-платформ в Україні, медіасервісом MEGOGO.

У рамках ініціативи мільйони українців зможуть отримати базові знання про блокчейн та криптовалюту абсолютно безкоштовно.

Подкаст «Крипто(не)залежні» про блокчейн та криптоіндустрію складається з 12 епізодів із експертами галузі та лідерами думок, що обговорюють останні новини і тенденції у криптопросторі, а також занурюються у технологію блокчейн, що лежить в основі криптовалют. Проєкт представлений у відео- та аудіоформаті.

“Освіта залишається ключовим компонентом стратегії Binance у просуванні масового впровадження цифрових активів. Україна займає одну з лідируючих позицій щодо рівня прийняття криптовалют, і завдання Binance – надати користувачам усі необхідні знання про криптовалюти, а також повідомити про всі супутні ризики, – коментує генеральний менеджер Binance в Україні, Кирило Хом'яков.  — Разом із MEGOGO ми надамо можливість починаючим криптоентузіастам значно знизити бар'єри для початку використання цифрових активів, а просунутим - поглибити свої знання.

"Для MEGOGO співпраця з Binance є важливим партнерством. Команда провела аналіз ринку та побачила, що досі існує значна нестача інформації на тему криптовалют і блокчейну. Саме тому ми повірили у проєкт і впевнені, що він стане джерелом знань для всіх, хто цікавиться прогресивними технологіями. За нашими останніми дослідженнями, 71% користувачів MEGOGO цікава онлайн-освіта. Подкаст "Криптонезалежні" є зручною формою едьютейтменту завдяки доступним форматам аудіо та відео, таким чином нам вдасться охопити аудиторії з різними звичками споживання контенту.  Віримо, що цей проєкт стане джерелом інсайтів та натхнення для всіх, хто хоче більше розібратись в темі та користуватись криптотехнологіями", - коментують в MEGOGO

Серед тем подкасту:

-       блокчейн та його роль у сучасному світі,
-       криптовалюти та їх роль у фінансовій системі,
-       Bitcoin та основні події в історії, альткоїни та їх особливості, торгівля та інвестування на криптовалютних біржах,
-       тенденції в криптовалютній індустрії, безпека та захист у криптосфері.

Протягом всього подкасту свою тему розкривають: криптоентузіасти (Олександр Момот, Peterson Trade, Hexdrunker), представники класичного інвестування (Любомир Остапів “Сімейний Бюджет”), та представники влади (кіберполіція, Олексій Жмеренецький).

Подивитися подкаст «Крипто(не)залежні» можна абсолютно безкоштовно  в розділі «Шоу» на платформі  MEGOGO, а також послухати  у мобільному додатку MEGOGO у розділі «Аудіо». Проєкт також буде доступний на інших популярних подкаст-платформах.

Перші два епізоди вже доступні на платформі MEGOGO за лінком.
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