Binance та MEGOGO оголошують про запуск спільного крипто-подкаст

Binance оголошує про запуск освітнього проєкту «Крипто(не)залежні» разом із лідером серед OTT-платформ в Україні, медіасервісом MEGOGO.
У рамках ініціативи мільйони українців зможуть отримати базові знання про блокчейн та криптовалюту абсолютно безкоштовно.
Подкаст «Крипто(не)залежні» про блокчейн та криптоіндустрію складається з 12 епізодів із експертами галузі та лідерами думок, що обговорюють останні новини і тенденції у криптопросторі, а також занурюються у технологію блокчейн, що лежить в основі криптовалют. Проєкт представлений у відео- та аудіоформаті.
“Освіта залишається ключовим компонентом стратегії Binance у просуванні масового впровадження цифрових активів. Україна займає одну з лідируючих позицій щодо рівня прийняття криптовалют, і завдання Binance – надати користувачам усі необхідні знання про криптовалюти, а також повідомити про всі супутні ризики, – коментує генеральний менеджер Binance в Україні, Кирило Хом'яков. — Разом із MEGOGO ми надамо можливість починаючим криптоентузіастам значно знизити бар'єри для початку використання цифрових активів, а просунутим - поглибити свої знання.
"Для MEGOGO співпраця з Binance є важливим партнерством. Команда провела аналіз ринку та побачила, що досі існує значна нестача інформації на тему криптовалют і блокчейну. Саме тому ми повірили у проєкт і впевнені, що він стане джерелом знань для всіх, хто цікавиться прогресивними технологіями. За нашими останніми дослідженнями, 71% користувачів MEGOGO цікава онлайн-освіта. Подкаст "Криптонезалежні" є зручною формою едьютейтменту завдяки доступним форматам аудіо та відео, таким чином нам вдасться охопити аудиторії з різними звичками споживання контенту. Віримо, що цей проєкт стане джерелом інсайтів та натхнення для всіх, хто хоче більше розібратись в темі та користуватись криптотехнологіями", - коментують в MEGOGO
Серед тем подкасту:
- блокчейн та його роль у сучасному світі,
- криптовалюти та їх роль у фінансовій системі,
- Bitcoin та основні події в історії, альткоїни та їх особливості, торгівля та інвестування на криптовалютних біржах,
- тенденції в криптовалютній індустрії, безпека та захист у криптосфері.
Протягом всього подкасту свою тему розкривають: криптоентузіасти (Олександр Момот, Peterson Trade, Hexdrunker), представники класичного інвестування (Любомир Остапів “Сімейний Бюджет”), та представники влади (кіберполіція, Олексій Жмеренецький).
Подивитися подкаст «Крипто(не)залежні» можна абсолютно безкоштовно в розділі «Шоу» на платформі MEGOGO, а також послухати у мобільному додатку MEGOGO у розділі «Аудіо». Проєкт також буде доступний на інших популярних подкаст-платформах.
Перші два епізоди вже доступні на платформі MEGOGO за лінком.