Свежий "карантинный" рейтинг игр PlayStation в Украине

17 апреля 2020, 15:15

Интернет-магазин moyo.ua в партнерстве с национальным дистрибьютором PlayStation в Украине подготовили свежий "карантинный" рейтинг игр PlayStation, которые покупали через интернет-магазины в марте.

Напоминаем, что на сайтах украинских ритейлеров можно заказать игры исключительно на Blu-Ray носителях.



ТОП-10 продаж на карантине



№1 FIFA 20

Жанр: спорт

Издатель: EA SPORTS

Мировой релиз: 27 сентября 2019 года

Промо цена: 1 199 ₴ (постоянная цена 1 999 ₴)

Стабильный лидер продаж уже не первый месяц. К тому же, это одна из самых популярных игр на PlayStation 4 в мире. На этот раз FIFA вернулась с новым сезоном и новыми механиками поведения игроков с мячом и без мяча. В игре буквально оживают сотни команд из мировых футбольных лиг, в том числе Лиги чемпионов UEFA. Также теперь доступен новый аутентичный режим уличного футбола. Поэтому если хотите попробовать региональные особенности уличной игры, то режим EA SPORTS VOLTA позволяет перенести игроков в подземные туннели Амстердама, дворы Лондона или на крыши Токио.



По прогнозам MOYO.ua популярность FIFA 20 в апреле не сможет перебить никакая другая игра. Кажется, она надолго закрепилась на первом месте, возможно, пока не выйдет обновленная версия.



№2 UFC 3

Жанр: спорт

Издатель: EA SPORTS

Мировой релиз: 2 февраля 2018 года

Возрастное ограничение: 18+

Промо цена: 699 ₴ (постоянная цена 999 ₴)

UFC 3 — это просто революция в анимации поединков. Технология Real Player Motion обеспечивает максимальную плавность и реалистичность движений. Игроки должны создавать шум вокруг боев, поощрять фанатов, платить за тренировки и конкурировать с другими игроками. В общем поведение вне Октагона в игре стала не менее важной, чем выступления на нем. И все ради звания "Лучший боец всех времен". Покупки в середине игры не обязательны. Игру заслуженно можно считать идеальным карантинным решением для двоих.



№3 Call of Duty Modern Warfare

Жанр: шутер

Издатель: Activision Blizzard

Мировой релиз: 25 октября 2019

Количество игроков: 1

Промо цена: 1 299 ₴ (постоянная цена 1 799 ₴)

Разработка легендарной студии Infinity Ward, эта игра станет эпической реинкарнацией культовой серии Modern Warfare. Игрокам предстоит стать главными героями захватывающей саги о событиях, которые затрагивают баланс сил в масштабах всей планеты. Сюжет жесткий и натуралистический. Также к игре вошла отдельная королевская битва Warzone, что уже насчитывает более 50 млн активных игроков.God of War: приключения: Sony Interactive Entertainment Europe: 4 октября 2019: 1

Цена : 549 ₴Освободившись от гнета богов, Кратос отправляется в опасное путешествие по суровым скандинавским землям вместе со своим сыном Атреем. Побеждать врагов придется в жестоких боях. В общем, мир здесь мрачный, а ужасных существ много. Хорошо, что реализовано все мега круто. Кстати, согласно The Game Awards 2018 эта версия God of War была признана игрой года.Minecraftаркада, детская, стратегия: Sony Interactive Entertainment: 22 января 2020: 7+

Цена : 799 ₴Мир каждый раз генерируется случайным образом и главное здесь — фантазия. Начать, конечно, придется с малого — освоиться на заснеженном холме, в густом лесу или пустыне, а затем приступить к выравниванию земли и строительства своего первого дома. Рубите деревья, приобретайте камень и создавайте необходимые инструменты. А еще сажайте растения, разводите животных, обменивайтесь плодами своего труда с другими пользователями и сражайтесь с ночными чудовищами. Проще говоря, создавайте, исследуйте и главное — постарайтесь выжить!В MOYO обращают внимание, что при покупке консоли для детей, чаще всего кладут в корзину еще и игры Ratchet & Clank, LEGO Worlds или LittleBigPlanet 3. Но в ТОП-10, в отличие от Minecraft, эти игры не попадают.Anthem: экшн: Electronic Arts: 22 февраля 2019 года: 1

Цена : 199 ₴В мире, оставленном богами, человечеству, как всегда, грозит мощная сила. Древними технологиями мечтают завладеть зловещие чужаки, и только фрилансерам под силу их остановить. Играйте в команде и собирайте высокотехнологичные бронники с супервозможностями. Исследуйте бескрайние руины, побеждайте опасных врагов и приобретайте невиданные артефакты. Сила и возможности Джавелин будут расти с каждой миссией. Бросьте вызов опасностям изменчивого мира. Как один встаньте на борьбу со злом.В MOYO отмечают, что такое высокое место игра получила только благодаря сверхнизкой аукционной цене. Впрочем, дисков по суперценам осталось не так много (инсайт от дистрибьютора).Mortal Kombat Xэкшн, бои: Warner Bros. Games: 14 апреля, 201518+: 2

549 ₴Mortal Kombat X — это десятая часть легендарной серии файтингов Mortal Kombat. События игры разворачиваются как продолжение 9-й части и идут на протяжении долгих 25 лет. Геймплей в целом похож на стиль предыдущей части, но ряд нововведений захватывают. Во-первых, на аренах появились интерактивные объекты, с которыми можно взаимодействовать в бою, некоторые из них можно хватать и использовать против врага прямо на арене. А во-вторых, у каждого персонажа теперь есть три вариации, которые влияют на стратегию боя, особые приемы и комбо. Также в игру разработчики вернули бег как опцию, и вообще, темп игры явно увеличился.Gran Theft Auto V: приключения: Rockstar Games: 2019: 1: 699 ₴ (постоянная цена 949 ₴)События происходят в вымышленном штате Сан-Андреас (на базе Калифорнии). Сюжетная история следует за тремя преступниками, которые находятся под давлением правительства и авторитетных криминальных фигур. Игра неизменно во всех топах и считается одной из самых знаменитых игр и финансово успешных развлекательных продуктов. Однако есть и спорные моменты, связанные с изображением насилия, в том числе и над женщинами. Фишка серии — стартовый набор, позволяющий быстро основать собственную криминальную империю в GTA Online. В издание Grand Theft Auto V: Premium Edition входят сюжетный режим Grand Theft Auto V, развивающий мир Grand Theft Auto Online и все предыдущие материалы и обновления.Call of Duty Black Ops 3: шутер: Activision Blizzard: 6 ноября 201518+: 1

Цена : 399 ₴

Разработчики отправляют нас на двенадцатый по счету марш-бросок по заскриптованным коридорам со взрывчаткой и стрельбой. Но, по правде, в игре мало точек соприкосновения с предыдущими версиями. Другое время, новые герои, не та обстановка в мире и способы ведения боя более усовершенствованные. Формально вселенная все еще та, но уже в будущем. Грань между человечностью и могуществом машин и механизмов стирается. А на поле боя на передовую выходят солдаты Black Ops нового поколения. Игра предлагает три уникальных режима: сюжетную кампанию, соревновательный мультиплеер и кооперативный зомби-режим Shadows of Evil.Crash Bandicoot N’Sane Trilogy: экшн: Activision Blizzard: 2017: 1

Промо цена : 999 ₴ (постоянная цена 1 199 ₴)Трилогия N'Sane Trilogy, которая включает игры Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back и Crash Bandicoot 3: Warped, была полностью обновлена с использованием новейших технологий. Новое поколение игроков получило классический игровой процесс серии с усовершенствованным видеорядом и музыкой. Встречайте своего любимого сумчатого Креша Дандукута на PlayStation 4, реализованном в супердетализации и высоком качестве.Также в апреле ожидается старт продаж новинок в Украине: FINAL FANTASY VII REMAK, RESIDENT EVIL 3 и Predator Hunting Grounds. На сайте moyo.ua уже можно оформить предзаказ. Смогут ли новинки вытеснить топы из списка, узнаем в следующем карантинном рейтинге. Заказать игры PlayStation можно с бесплатной доставкой на дом или же благополучно забрать за 20 мин самостоятельно на MOYO 24/7 (ул. Марка Вовчка, 18А), который работает круглосуточно.