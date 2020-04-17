Свежий "карантинный" рейтинг игр PlayStation в Украине

Интернет-магазин moyo.ua в партнерстве с национальным дистрибьютором PlayStation в Украине подготовили свежий "карантинный" рейтинг игр PlayStation, которые покупали через интернет-магазины в марте.
Напоминаем, что на сайтах украинских ритейлеров можно заказать игры исключительно на Blu-Ray носителях.
ТОП-10 продаж на карантине
№1 FIFA 20
Жанр: спорт
Издатель: EA SPORTS
Мировой релиз: 27 сентября 2019 года
Промо цена: 1 199 ₴ (постоянная цена 1 999 ₴)
Стабильный лидер продаж уже не первый месяц. К тому же, это одна из самых популярных игр на PlayStation 4 в мире. На этот раз FIFA вернулась с новым сезоном и новыми механиками поведения игроков с мячом и без мяча. В игре буквально оживают сотни команд из мировых футбольных лиг, в том числе Лиги чемпионов UEFA. Также теперь доступен новый аутентичный режим уличного футбола. Поэтому если хотите попробовать региональные особенности уличной игры, то режим EA SPORTS VOLTA позволяет перенести игроков в подземные туннели Амстердама, дворы Лондона или на крыши Токио.
По прогнозам MOYO.ua популярность FIFA 20 в апреле не сможет перебить никакая другая игра. Кажется, она надолго закрепилась на первом месте, возможно, пока не выйдет обновленная версия.
№2 UFC 3
Жанр: спорт
Издатель: EA SPORTS
Мировой релиз: 2 февраля 2018 года
Возрастное ограничение: 18+
Промо цена: 699 ₴ (постоянная цена 999 ₴)
UFC 3 — это просто революция в анимации поединков. Технология Real Player Motion обеспечивает максимальную плавность и реалистичность движений. Игроки должны создавать шум вокруг боев, поощрять фанатов, платить за тренировки и конкурировать с другими игроками. В общем поведение вне Октагона в игре стала не менее важной, чем выступления на нем. И все ради звания "Лучший боец всех времен". Покупки в середине игры не обязательны. Игру заслуженно можно считать идеальным карантинным решением для двоих.
№3 Call of Duty Modern Warfare
Жанр: шутер
Издатель: Activision Blizzard
Мировой релиз: 25 октября 2019
Количество игроков: 1
Промо цена: 1 299 ₴ (постоянная цена 1 799 ₴)
Разработка легендарной студии Infinity Ward, эта игра станет эпической реинкарнацией культовой серии Modern Warfare. Игрокам предстоит стать главными героями захватывающей саги о событиях, которые затрагивают баланс сил в масштабах всей планеты. Сюжет жесткий и натуралистический. Также к игре вошла отдельная королевская битва Warzone, что уже насчитывает более 50 млн активных игроков.
№4 God of War
Жанр: приключения
Издатель: Sony Interactive Entertainment Europe
Мировой релиз: 4 октября 2019
Количество игроков: 1
Цена: 549 ₴
Освободившись от гнета богов, Кратос отправляется в опасное путешествие по суровым скандинавским землям вместе со своим сыном Атреем. Побеждать врагов придется в жестоких боях. В общем, мир здесь мрачный, а ужасных существ много. Хорошо, что реализовано все мега круто. Кстати, согласно The Game Awards 2018 эта версия God of War была признана игрой года.
№5 Minecraft
Жанр: аркада, детская, стратегия
Издатель: Sony Interactive Entertainment
Мировой релиз: 22 января 2020
Количество игроков: 2
Возрастные ограничения: 7+
Цена: 799 ₴
Мир каждый раз генерируется случайным образом и главное здесь — фантазия. Начать, конечно, придется с малого — освоиться на заснеженном холме, в густом лесу или пустыне, а затем приступить к выравниванию земли и строительства своего первого дома. Рубите деревья, приобретайте камень и создавайте необходимые инструменты. А еще сажайте растения, разводите животных, обменивайтесь плодами своего труда с другими пользователями и сражайтесь с ночными чудовищами. Проще говоря, создавайте, исследуйте и главное — постарайтесь выжить!
В MOYO обращают внимание, что при покупке консоли для детей, чаще всего кладут в корзину еще и игры Ratchet & Clank, LEGO Worlds или LittleBigPlanet 3. Но в ТОП-10, в отличие от Minecraft, эти игры не попадают.
№6 Anthem
Жанр: экшн
Издатель: Electronic Arts
Мировой релиз: 22 февраля 2019 года
Количество игроков: 1
Цена: 199 ₴
В мире, оставленном богами, человечеству, как всегда, грозит мощная сила. Древними технологиями мечтают завладеть зловещие чужаки, и только фрилансерам под силу их остановить. Играйте в команде и собирайте высокотехнологичные бронники с супервозможностями. Исследуйте бескрайние руины, побеждайте опасных врагов и приобретайте невиданные артефакты. Сила и возможности Джавелин будут расти с каждой миссией. Бросьте вызов опасностям изменчивого мира. Как один встаньте на борьбу со злом.
В MOYO отмечают, что такое высокое место игра получила только благодаря сверхнизкой аукционной цене. Впрочем, дисков по суперценам осталось не так много (инсайт от дистрибьютора).
№7 Mortal Kombat X
Жанр: экшн, бои
Издатель: Warner Bros. Games
Мировой релиз: 14 апреля, 2015
Возрастные ограничения: 18+
Количество игроков: 2
Цена: 549 ₴
Mortal Kombat X — это десятая часть легендарной серии файтингов Mortal Kombat. События игры разворачиваются как продолжение 9-й части и идут на протяжении долгих 25 лет. Геймплей в целом похож на стиль предыдущей части, но ряд нововведений захватывают. Во-первых, на аренах появились интерактивные объекты, с которыми можно взаимодействовать в бою, некоторые из них можно хватать и использовать против врага прямо на арене. А во-вторых, у каждого персонажа теперь есть три вариации, которые влияют на стратегию боя, особые приемы и комбо. Также в игру разработчики вернули бег как опцию, и вообще, темп игры явно увеличился.
№8 Gran Theft Auto V
Жанр: приключения
Издатель: Rockstar Games
Мировой релиз: 2019
Количество игроков: 1
Промо цена: 699 ₴ (постоянная цена 949 ₴)
События происходят в вымышленном штате Сан-Андреас (на базе Калифорнии). Сюжетная история следует за тремя преступниками, которые находятся под давлением правительства и авторитетных криминальных фигур. Игра неизменно во всех топах и считается одной из самых знаменитых игр и финансово успешных развлекательных продуктов. Однако есть и спорные моменты, связанные с изображением насилия, в том числе и над женщинами. Фишка серии — стартовый набор, позволяющий быстро основать собственную криминальную империю в GTA Online. В издание Grand Theft Auto V: Premium Edition входят сюжетный режим Grand Theft Auto V, развивающий мир Grand Theft Auto Online и все предыдущие материалы и обновления.
№9 Call of Duty Black Ops 3
Жанр: шутер
Издатель: Activision Blizzard
Мировой релиз: 6 ноября 2015
Возрастные ограничения: 18+
Количество игроков: 1
Цена: 399 ₴
Разработчики отправляют нас на двенадцатый по счету марш-бросок по заскриптованным коридорам со взрывчаткой и стрельбой. Но, по правде, в игре мало точек соприкосновения с предыдущими версиями. Другое время, новые герои, не та обстановка в мире и способы ведения боя более усовершенствованные. Формально вселенная все еще та, но уже в будущем. Грань между человечностью и могуществом машин и механизмов стирается. А на поле боя на передовую выходят солдаты Black Ops нового поколения. Игра предлагает три уникальных режима: сюжетную кампанию, соревновательный мультиплеер и кооперативный зомби-режим Shadows of Evil.
№10 Crash Bandicoot N’Sane Trilogy
Жанр: экшн
Издатель: Activision Blizzard
Мировой релиз: 2017
Количество игроков: 1
Промо цена: 999 ₴ (постоянная цена 1 199 ₴)
Трилогия N'Sane Trilogy, которая включает игры Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back и Crash Bandicoot 3: Warped, была полностью обновлена с использованием новейших технологий. Новое поколение игроков получило классический игровой процесс серии с усовершенствованным видеорядом и музыкой. Встречайте своего любимого сумчатого Креша Дандукута на PlayStation 4, реализованном в супердетализации и высоком качестве.
Также в апреле ожидается старт продаж новинок в Украине: FINAL FANTASY VII REMAK, RESIDENT EVIL 3 и Predator Hunting Grounds. На сайте moyo.ua уже можно оформить предзаказ. Смогут ли новинки вытеснить топы из списка, узнаем в следующем карантинном рейтинге. Заказать игры PlayStation можно с бесплатной доставкой на дом или же благополучно забрать за 20 мин самостоятельно на MOYO 24/7 (ул. Марка Вовчка, 18А), который работает круглосуточно.