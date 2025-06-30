Украинские военные уничтожили редкую северокорейскую РСЗО

30 июня 2025, 11:45

На новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня М1991 производства КНДР.

Пилот попал ударным БПЛА в один из снарядов на пакете направляющих. Боеприпас сработал и пробил кабину экипажа, а затем взорвался весь боекомплект.



М1991 — это северокорейский аналог советской 220-мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром — 240 мм — и дальностью поражения до 60 км. Впервые наличие этих систем на вооружении противника было подтверждено на видео в апреле 2025 года.