КНДР помогает Ирану восстановить ракетный потенциал

1 апреля 2026, 15:45

Вооружение, которое Иран использует для атак против Израиля в последнее время, может иметь северокорейское происхождение.

Об этом пишет израильский 9-ый канал, со ссылкой на экспертов по вооружениям. По слова последних, взаимодействие между Тегераном и Пхеньяном в оборонной сфере вышло на новый уровень. Речь идет не только о поставках готовых вооружений, но и о передаче технологий производства, включая электронные компоненты, позволяющие повышать точность и дальность ракет.

Отмечается, что многие иранские разработки представляют собой модернизированные версии северокорейских ракет, а опыт КНДР в области ракетных и космических испытаний активно используется в военных программах Исламской республики. Аналитики также подчеркивают, что это сотрудничество носит взаимовыгодный характер: Иран обеспечивает КНДР финансовыми ресурсами и поставками нефти, получая взамен доступ к военным технологиям. В этой ситуации наибольшую обеспокоенность вызывает возможность передачи знаний в области ядерных разработок и создания ракет большой дальности.По мнению экспертов, наличие внешней поддержки помогает Тегерану быстро восстанавливать свой ракетный потенциал. Подчеркивается, что часть поставляемых из Северной Кореи комплектующих может использоваться на скрытых или временных производственных площадках, что усложняет их выявление.