1 сентября 2023, 13:15

Израиль и США проведут масштабные учения, имитирующие атаку на ядерные объекты

Ожидается, что для участия в маневрах, которые пройдут в ближайшие месяцы, США перебросят в Израиль большое количество зенитных ракетных комплексов Patriot и других видов вооружений.

