Израиль и США проведут масштабные учения, имитирующие атаку на ядерные объекты

Ожидается, что для участия в маневрах, которые пройдут в ближайшие месяцы, США перебросят в Израиль большое количество зенитных ракетных комплексов Patriot и других видов вооружений.
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