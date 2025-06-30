В 2026 году ВВС США хотят списать 62 истребителя F-16

30 июня 2025, 10:45

Воздушные силы США в 2026 финансовом году, который начинается с октября 2025 года, планируют вывести из эксплуатации 263 самолета, среди которых многофункциональные истребители двух типов, штурмовики, воздушные танкеры, самолеты РЭБ, а также один стратегический бомбардировщик, пишет Breaking Defense.

Это:



▪️ 62 истребителя F-16;

▪️ 21 истребитель F-15E;

▪️ 162 штурмовика A-10;

▪️ 14 воздушных танкеров KC-135;

▪️ три самолета РЭБ EC-130H;

▪️ один стратегический бомбардировщик B-1.



Defense Express отмечает, что что пока это лишь желание Пентагона, которое еще должно быть одобрено Конгрессом, с чем обычно возникают проблемы. В частности, американские законодатели категорически против списания штурмовиков A-10, которые командование уже очень давно хочет вывести из эксплуатации.