В 2026 году ВВС США хотят списать 62 истребителя F-16

Воздушные силы США в 2026 финансовом году, который начинается с октября 2025 года, планируют вывести из эксплуатации 263 самолета, среди которых многофункциональные истребители двух типов, штурмовики, воздушные танкеры, самолеты РЭБ, а также один стратегический бомбардировщик, пишет Breaking Defense.
Это:
▪️ 62 истребителя F-16;
▪️ 21 истребитель F-15E;
▪️ 162 штурмовика A-10;
▪️ 14 воздушных танкеров KC-135;
▪️ три самолета РЭБ EC-130H;
▪️ один стратегический бомбардировщик B-1.
Defense Express отмечает, что что пока это лишь желание Пентагона, которое еще должно быть одобрено Конгрессом, с чем обычно возникают проблемы. В частности, американские законодатели категорически против списания штурмовиков A-10, которые командование уже очень давно хочет вывести из эксплуатации.