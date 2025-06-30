Украина снова начала использовать дроны Bayraktar на фронте — СМИ

Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv. В начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину ВСУ поначалу очень успешно использовали Bayraktar против российских танков и артиллерийских систем, однако после того, как РФ модернизировала свою противовоздушную оборону и усовершенствовала средства радиоэлектронной борьбы, он потерял свое значение, напомнили в статье. Отмечается, что сейчас оружие возвращается на поле боя.
24 июня командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа опубликовал видео, на котором Bayraktar TB2 атакует и уничтожает российский военный катер в речной зоне Херсонской области. Как добавляет n-tv, это первое публичное использование турецкого дрона украинскими защитниками за несколько месяцев.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:45
izibank представив банківську картку Mastercard зі шрифтом Брайля
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Через укуси комах вам можуть ампутувати руки і ноги, — лікарі
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Макрон анонсував "безпрецедентний пакет санкцій"
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Чи може українець створити кредитну історію в ЄС
- Связь | Сегодня, 12:15
Украинцы больше не будут получать рекламные и спам-звонки
- Технологии | Сегодня, 11:45
Украинские военные уничтожили редкую северокорейскую РСЗО
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
- Железо | Сегодня, 11:11
Видеокарты GeForce RTX 5060 против Radeon RX 7600: сравнительный тест производит
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 11:39
ColorWay Magnetic Multi-Functional (CW-DL11MMB-W) – сенсорна лампа з магнітом та акумулятором
- Обзоры | 17 июня, 8:39
Ronix RS-8013 - акумуляторний шуруповерт з бітами й не тільки
- Обзоры | 13 июня, 22:55
Bloody AT98 (Renegade) - оптична клавіатура з профілями швидкості і не тільки
- Обзоры | 9 июня, 21:56
REAL-EL X-715 – захищена колонка з підсвіткою та гарним звуком
- Обзоры | 30 мая, 23:15
Ronix RH-9199 – автомобільний комплект 14 в 1
- Обзоры | 26 мая, 19:38
REAL-EL X-705 – твоя особиста стерео-банка
- Обзоры | 24 мая, 13:50
Новатек-Електро REV–303 – надійна автоматизація роботи ваших приладів
- Обзоры | 14 мая, 11:01
ColorWay CW-PB800LPA8BK-PDD – 80 000 мА*год швидкої зарядки за 2399 гривень
- Обзоры | 12 мая, 15:55
ColorWay CW-1131 - почистить ваші "вушка"
Популярные новости
- Железо | 26 июня, 21:45
Інвертори Deye та Deye SUN-10K-SG04LP3: енергія майбутнього у вашому домі 1.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
izibank представив банківську картку Mastercard зі шрифтом Брайля 0.00
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Через укуси комах вам можуть ампутувати руки і ноги, — лікарі 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Макрон анонсував "безпрецедентний пакет санкцій" 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Чи може українець створити кредитну історію в ЄС 0.00
- Связь | Сегодня, 12:15
Украинцы больше не будут получать рекламные и спам-звонки 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Украинские военные уничтожили редкую северокорейскую РСЗО 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире 0.00