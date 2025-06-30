30 июня 2025, 9:45

Украина снова начала использовать дроны Bayraktar на фронте — СМИ

Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv. В начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину ВСУ поначалу очень успешно использовали Bayraktar против российских танков и артиллерийских систем, однако после того, как РФ модернизировала свою противовоздушную оборону и усовершенствовала средства радиоэлектронной борьбы, он потерял свое значение, напомнили в статье. Отмечается, что сейчас оружие возвращается на поле боя.



24 июня командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа опубликовал видео, на котором Bayraktar TB2 атакует и уничтожает российский военный катер в речной зоне Херсонской области. Как добавляет n-tv, это первое публичное использование турецкого дрона украинскими защитниками за несколько месяцев.

