На 77% увеличилось потребление контента кинотеатров ВОЛЯ во время карантина

С 20 по 29 марта просмотр онлайн-кинотеатров ВОЛЯ вырос на 77%, а количество уникальных пользователей увеличилось более чем на 30%. Всего абоненты компании просмотрели 200 000 часов контента онлайн-кинотеатров ВОЛЯ.
Рейтинг фильмов за этот период:
1. Король Лев (2019)
2. Зоотрополис
3. Ледяное сердце
4. История игрушек 4
5. Аладдин (2019)
6. Ваяна
7. Мстители: Финал
8. Алиса в Зазеркалье
9. Алиса в стране чудес (2010)
10. Шрек
Внимание!
До конца карантина абонентам цифрового и интерактивного телевидения ВОЛЯ открывает доступ ко всем телеканалам. А абонентам ОТТ IP и тем, кто пользуется телевидением ВОЛЯ с мобильных устройств и Android TV, будут также доступны онлайн-кинотеатры Воля Сinema и FOXNOW.