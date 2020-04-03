На 77% увеличилось потребление контента кинотеатров ВОЛЯ во время карантина

3 апреля 2020, 11:15

С 20 по 29 марта просмотр онлайн-кинотеатров ВОЛЯ вырос на 77%, а количество уникальных пользователей увеличилось более чем на 30%. Всего абоненты компании просмотрели 200 000 часов контента онлайн-кинотеатров ВОЛЯ.

Рейтинг фильмов за этот период:

1. Король Лев (2019)

2. Зоотрополис

3. Ледяное сердце

4. История игрушек 4

5. Аладдин (2019)

6. Ваяна

7. Мстители: Финал

8. Алиса в Зазеркалье

9. Алиса в стране чудес (2010)

10. Шрек

Внимание!

До конца карантина абонентам цифрового и интерактивного телевидения ВОЛЯ открывает доступ ко всем телеканалам. А абонентам ОТТ IP и тем, кто пользуется телевидением ВОЛЯ с мобильных устройств и Android TV, будут также доступны онлайн-кинотеатры Воля Сinema и FOXNOW.